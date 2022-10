Werfen Sie einen Blick auf zwei der neuen Helden von The Boys Staffel 4

HQ

Es gibt keine Ahnung, wann Staffel 4 von The Boys auf Prime Video landen wird, aber während wir geduldig darauf warten, dass Amazon das enthüllt, hat es stattdessen einen Blick auf einige der neuen Supes geworfen, die sich in der nächsten Staffel dem Kampf anschließen werden.

Wie in einem Tweet gezeigt, haben wir erste Einblicke in Susan Heywards Schwester Sage und Valorie Currys Feuerwerkskörper erhalten. Es gibt keine wirkliche Vorstellung davon, was sie tun oder wie sie in die Handlung der Serie passen werden, aber zumindest wissen wir, wie sie vor der nächsten Staffel aussehen.