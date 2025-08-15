Werfen Sie einen Blick auf Soldier Boy und die neuen Supes im The Boys-Spin-off Vought Rising

Wenn Sie über das bevorstehende Ende von The Boys im nächsten Jahr traurig sind, dann haben Sie keine Angst, denn Amazon Prime wird seine goldene Gans nicht so schnell loslassen, wie die neuesten Bilder für das kommende Spin-off Vought Rising zeigen.

Im Gegensatz zu Gen V, die eine direkte Verbindung zur Handlung von The Boys zu haben scheint, geht Vought Rising die Uhr zurück in die 1950er Jahre in einer Nachkriegsära für Supes. Eric Kripke, der Showrunner von The Boys, teilte die ersten Bilder von Soldier Boy, Private Angel, Bombsight und Torpedo in Kostümen in den sozialen Medien, und man kann die 50er-Jahre-Designs stark in den Anzügen sehen.

Aya Cash, die Stormfront spielt, wird ebenfalls eine große Präsenz in der Serie haben, aber ihr Kostüm wurde noch nicht enthüllt. Neben Jensen Ackles, der Soldier Boy spielt, werden wir Mason Dye als Bombsight, Will Hochman als Torpedo und Elizabeth Posey als Private Angel haben.

Schauen Sie sich die Bilder unten an: