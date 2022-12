Werfen Sie einen Blick auf Rodes neuestes USB-Mikrofon in Broadcast-Qualität

HQ

Rode hat ein neues Mikrofon in Broadcast-Qualität auf dem Markt, ein Gerät, das einfach als Rode X XDM-100 bekannt ist. Das Mikrofon wurde für Spiele und Streaming entwickelt und verfügt über eine ganze Reihe integrierter Funktionen, die die Audioqualität fördern, darunter ein interner DSP für die Sprachverarbeitung, ein professioneller Popfilter, Raumrauschunterdrückung und vieles mehr. Und das alles über eine USB-Verbindung, sodass Sie sie ganz einfach an Ihren PC anschließen und direkt in das Gameplay und die Action einsteigen können.

Sie können sich selbst vom Rode X XDM-100 überzeugen, indem Sie sich unseren neuesten Quick Look unten ansehen, in dem unser eigener Magnus die einzigartigen Funktionen untersucht, die es bietet, und wie sich das Mikrofon zu anderen Broadcast-Qualitätssystemen entwickelt.