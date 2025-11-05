Werfen Sie einen Blick auf Ring Brothers Sema-Build, den Kingpin Mustang

HQ

Die in Texas ansässigen, preisgekrönten Custom-Builder, die Ring Brothers, kamen natürlich mit einem brandneuen Build zur Sema 2025 in Las Vegas und in diesem Jahr handelt es sich um einen komplett umgebauten, komplett überarbeiteten und neu gestalteten Ford Mustang Mach 1 von 1969 mit einer Kohlefaserkarosserie und einer speziell angefertigten Unibody mit Doppelquerlenkeraufhängung und Fox RS-Gewindefahrwerk für ein verbessertes Handling. Er leistet etwas mehr als 800 PS aus einem 5,0-Liter-Coyote-Motor von Wegner Motorsports mit Whipple-Kompressor und das Getriebe ist eine Bowler-Sechsgang-Rennversion.

