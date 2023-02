Werfen Sie einen Blick auf Razer's Antwort auf In-Ear-Konsolen-Audio

HQ

Zum größten Teil haben Kopfhörer die Audioszene für Spiele dominiert. Ohrhörer, obwohl weniger sperrig, haben Schwierigkeiten, mit den Funktionen Schritt zu halten, die vollständige Headsets bieten können, aber das hindert Technologieunternehmen nicht daran, weiterhin zu iterieren und In-Ear-Optionen zu verbessern.

Zu diesem Zweck hat Razer die Hammerhead Hyperspeed Ohrhörer produziert, die überwiegend für die Verwendung mit einem PlayStation 5 gedacht sind. Um zu sehen, wie sich diese In-Ears entwickeln, haben wir in der neuesten Episode von Quick Look mit dem Hammerhead HyperSpeed herumgespielt, wo unser eigener Magnus einige kurze Gedanken und Fakten darüber geteilt hat, was diese so einzigartig macht.

Schauen Sie sich die Quick Look unten an, um einige frühe Meinungen zu Razer's neuesten In-Ear-Alternative zu sehen.