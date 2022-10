HQ

Kiriko kam erst letzte Woche als spielbare Heldin in Overwatch 2 an, als sie am 4. Oktober als Teil des Spiels startete. Blizzard hat nun ein animiertes Video rund um die Support-Heldin veröffentlicht, das ihre Vergangenheit erforscht und ein wenig in ihre Herkunft eintaucht.

Das Video dauert etwa neun Minuten, zeigt einige von Kirikos Kräften und untersucht auch ihre Verbindung mit dem Fuchsgeist, um den sich viele ihrer Fähigkeiten im Spiel drehen. Schauen Sie sich das Cinematic unten an.