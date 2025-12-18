Werfen Sie einen Blick auf einige der über 20 Mega Drive-Titel, die für 2026 geplant sind

HQ

Die letzte von Sega gefertigte Mega Drive-Konsole kam 1997 vom Band und wurde insgesamt 31 Millionen Konsolen verkauft (vergleichbar mit dem Atari 2600 und Nintendo 64). Darauf folgte das Scheitern der Saturn und anschließend der Dreamcast, was dazu führte, dass Sega letztlich aus der Hardware-Industrie ausstieg.

Aber die Fans haben den Mega Drive, oder Genesis, wie er in den USA genannt wurde, nicht vergessen. Im Gegenteil, die Konsole wird weiterhin geliebt und ist dank exzellenter Entwicklungstools schon lange ein Favorit bei Heimbrauern. Viele interessante und überraschend aufwendige Spiele werden regelmäßig veröffentlicht, und sie können oft auf einer voll funktionsfähigen Cartridge mit Bedienungsanleitung und Case gekauft werden.

2026 sieht nicht nach einer Ausnahme aus, ganz im Gegenteil. Tatsächlich sind viele großartige Spiele in Planung, und der YouTube-Retrokanal Just Jamie Retro Realm hat nun über 20 Mega Drive-Spiele aufgelistet, die nächstes Jahr erscheinen. Sehen Sie sich das Video unten an. Einige sind Mega Drive-Versionen von Titeln, die bereits in anderen Formaten existieren, andere sind Fan-Kreationen auf bekannten Marken, während andere wirklich coole und komplett neue Spiele sind. Schau dir unbedingt Earthion MD (Sprung zu 21:04), Phantom Gear (24:10) und Shadow Gangs Zero (29:29) an, unter anderem.