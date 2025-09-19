Schau dir dieses wunderschöne Porsche 919-Design an

HQ

Es ist nun über 12 Jahre her, dass Porsche das Hypercar 918 auf den Markt brachte, das Teil des "Heiligen Trios" von Killer-Autos ist, zu denen auch der McLaren P1 und der Ferrari LaFerrari gehören. Seitdem hat sich Porsche nicht mehr für einen Nachfolger entschieden, obwohl McLaren, Lamborghini und vor allem Ferrari in der Zwischenzeit viel Übertreibung von sich gegeben haben. Porsche hat in den letzten Jahren generell unter rückläufigen Verkaufszahlen gelitten und ihre Elektroautos sind in Bezug auf die Verkaufszahlen komplett gefloppt, was einer der Gründe sein soll, warum das Konzeptfahrzeug Mission-X nie gebaut wurde. Nun hat das Designstudio Ugur Sahinjedoch entworfen, wie ein 919 aussehen könnte, wenn er Realität würde, und es ist natürlich ein Traumauto, das die Grundelemente und die wichtigsten Formen des 918 beibehält und den Rest modernisiert.