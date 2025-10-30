Werfen Sie einen Blick auf dieses niedliche Elektrofahrzeug von Honda

HQ

Während der laufenden Japan Mobility Show 2025 werden viele mehr oder weniger interessante Autokonzepte gezeigt, und obwohl viele von ihnen meiner Meinung nach scheinbar identitätslose Elektroautos sind, die alle Kopien anderer Elektroautos zu sein scheinen, ist Honda mit einem Honda E-ähnlichen kleinen niedlichen Ding in Form des Super-One-Konzeptwagens erschienen. Wir wissen nicht mehr darüber, als dass es super kompakt, aber sehr geräumig und niedlich ist.

Aus der offiziellen Pressemitteilung von Hondas: "Mit dem großartigen Konzept, das als "e: Dash BOOSTER" definiert wurde, wurde der Super-ONE-Prototyp als kompaktes Elektrofahrzeug entwickelt, das die alltägliche Mobilität in ein aufregendes und erhebendes Erlebnis verwandeln soll, indem es eine Vielzahl von Funktionen einführt, die das Fahrzeugerlebnis für die Kunden angenehmer machen. Der Name "Super-ONE" steht für den Anspruch von Honda, ein Fahrzeug zu schaffen, das über herkömmliche Normen und Standards hinausgeht ("Super") und einen Kundennutzen bietet, der nur bei Honda zu finden ist ("one and only").

Neben der hervorragenden Umweltverträglichkeit und der Alltagstauglichkeit wurden für den Super-ONE Prototyp die für Honda einzigartigen Eigenschaften des "Fahrspaßes" verfolgt. Durch das Hinzufügen von Funktionen, die alle Sinne des Fahrers stimulieren, um die "Freude am Fahren" zu steigern, die durch sportliches Fahren erreicht wird, die nur kleine Elektrofahrzeuge erreichen können, bietet der Super-ONE-Prototyp den Kunden ein aufregendes und erhebendes Fahrerlebnis. Der Super-ONE-Prototyp nutzt die Leichtbauplattform, die für die Modelle der N-Serie entwickelt wurde, und ermöglicht ein sportliches und wendiges Fahren. Darüber hinaus ermöglicht sein breiter Stand mit verlängertem Profil, realisiert durch markant ausgestellte Blisterkotflügel, ein stabiles und dynamisches Fahrgefühl.

Darüber hinaus erhöht der exklusiv für dieses Modell entwickelte Boost-Modus die Leistung, damit das Aggregat sein Leistungspotenzial voll entfalten kann, während das simulierte 7-Gang-Getriebe und das Active Sound Control-System synchronisiert werden, um einen kraftvollen Motorsound und ein scharfes Schaltgefühl zu erzeugen, als ob ein motorbetriebenes Fahrzeug mit einem herkömmlichen Mehrganggetriebe gefahren würde. Im Boost-Modus stimuliert der Super-ONE-Prototyp die Sinne des Fahrers – einschließlich des Seh- und Hörsinns sowie des taktilen Beschleunigungs- und Vibrationsgefühls – und bietet so ein erhebendes EV-Fahrerlebnis."