Werfen Sie einen Blick auf diesen restaurierten Land Cruiser

Die Sema 2025 findet nächsten Monat statt und wenn man bedenkt, dass es sich um die weltweit größte jährliche Automesse für modifizierte Fahrzeuge handelt, ist es natürlich kein Geheimnis, dass wir viele, viele Restomods sehen werden. Einer davon wurde tatsächlich von Toyota selbst gebaut und es ist ein super klassischer und schöner Land Cruiser FJ60, der einen modernen Antriebsstrang und einen Motor aus einem 2024er Tundra erhalten hat. Es handelt sich um einen 3,4-Liter-V6 mit 394 PS und 650 Newtonmetern Drehmoment. Mehr über diesen köstlichen Bau während der Sema in Las Vegas.

"Beim Turbo Trail Cruiser geht es darum, zu zeigen, was passiert, wenn die moderne Performance-Technologie von Toyota in einen unserer kultigsten Klassiker integriert wird. Es ist ein Hot-Rod-Ansatz mit Toyota-DNA – Leistung, Fahrbarkeit und Zuverlässigkeit in einem Paket, das sich immer noch wie der ursprüngliche Land Cruiser anfühlt. Für Toyota-Fans geht es beim Turbo Trail Cruiser um mehr als nur PS. Es geht darum, den Charakter eines Fahrzeugs zu bewahren, das Enthusiasten lieben, und gleichzeitig zu zeigen, wie nahtlos die Toyota-Technologie das Fahrerlebnis verbessern kann. Es ist ein Konzept, aber es zeigt die Leidenschaft, die wir mit unseren Kunden teilen, um diese Klassiker auf neue und aufregende Weise am Leben zu erhalten."