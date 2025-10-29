Werfen Sie einen Blick auf diesen Infinity-SUV mit einem GT-R-Motor im Inneren
Nissan hat für den Sema 2025 eine richtige verrückte Bananenmaschine gebaut
Genau wie wir gestern geschrieben haben, als wir über den testmodifizierten Land Cruiser von Toyota berichtet haben, steht die amerikanische SEMA-Messe vor der Tür und natürlich gibt es viel mehr Autohersteller als Toyota, die sich eingeschaltet haben und mit einem lustigen Custom-Build auf dem Messeparkett sein werden. Eines davon ist das Nissan-eigene Unternehmen Infinuity, das jetzt den QX80 R-Spec vorstellt, sein luxuriösestes Flaggschiff-SUV, das jetzt einen VR38-Motor von einem Nissan GT-R (R35) Nismo erhalten hat, was einen 3,8-Liter-V6 mit Twin-Turbos und fast 1000 PS bedeutet.
"Der QX80 R-Spec entfesselt das Luxus-Flaggschiff von INFINITI und gibt ein adrenalingeladenes Statement darüber ab, wie der QX80 - bereits mit den höchsten Standard-PS seiner Klasse ausgestattet - noch weiter gehen kann. R-Spec ist eine kompromisslose Studie über Kraft in Kombination mit Luxus. Der INFINITI QX80 R-Spec verfügt über einen 3,8-Liter-Twin-Turbo-V6 aus dem GT-R, der umfangreiche Modifikationen erhalten hat, um 1.000 PS leisten zu können, mit maßgeschneiderten Turboladern, Ladeluftkühlern, Auspuffkrümmern und einem verbesserten Kraftstoffsystem." Unendlichkeit