Werfen Sie einen Blick auf diesen Infinity-SUV mit einem GT-R-Motor im Inneren

Genau wie wir gestern geschrieben haben, als wir über den testmodifizierten Land Cruiser von Toyota berichtet haben, steht die amerikanische SEMA-Messe vor der Tür und natürlich gibt es viel mehr Autohersteller als Toyota, die sich eingeschaltet haben und mit einem lustigen Custom-Build auf dem Messeparkett sein werden. Eines davon ist das Nissan-eigene Unternehmen Infinuity, das jetzt den QX80 R-Spec vorstellt, sein luxuriösestes Flaggschiff-SUV, das jetzt einen VR38-Motor von einem Nissan GT-R (R35) Nismo erhalten hat, was einen 3,8-Liter-V6 mit Twin-Turbos und fast 1000 PS bedeutet.

"Der QX80 R-Spec entfesselt das Luxus-Flaggschiff von INFINITI und gibt ein adrenalingeladenes Statement darüber ab, wie der QX80 - bereits mit den höchsten Standard-PS seiner Klasse ausgestattet - noch weiter gehen kann. R-Spec ist eine kompromisslose Studie über Kraft in Kombination mit Luxus. Der INFINITI QX80 R-Spec verfügt über einen 3,8-Liter-Twin-Turbo-V6 aus dem GT-R, der umfangreiche Modifikationen erhalten hat, um 1.000 PS leisten zu können, mit maßgeschneiderten Turboladern, Ladeluftkühlern, Auspuffkrümmern und einem verbesserten Kraftstoffsystem." Unendlichkeit