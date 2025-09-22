Werfen Sie einen Blick auf diesen 2127 PS starken Supersportwagen von Ex-Pagani-Chef

HQ

Ohne Alfa Romeo und die Überläufer der legendären Automarke gäbe es Ferrari heute nicht. Wenn es Ferrari nicht gegeben hätte, hätte es nie einen Lamborghini gegeben, und wenn es keinen Lamborghini gegeben hätte, hätten wir Pagani nie gehabt, wenn man bedenkt, dass Horacio Pagani seine Reise dort begonnen hat. Giamaro ist eine neue italienische Automarke, die von einem der ehemaligen Chefs von Pagani, Giacomo Commendatore, und den anderen 22 Mitarbeitern gegründet wurde, die an ihrem kommenden Hypercar Krafla arbeiten, von denen fast alle ebenfalls von Pagani stammen. Das Top Gear Magazine hat die Fabrik besucht, um einen genaueren Blick auf diese 2127 PS starke Maschine mit einem Quad-Turbo-V12 zu werfen, die 2,5 Millionen Pfund gekostet hat.

