Werfen Sie einen Blick auf die zweite Staffel von House of the Dragon

Es gibt Kriege und Drachen in einer wirklich epischen zweiten Staffel von House of the Dragon. Mit einer Premiere irgendwann im nächsten Sommer werfen wir nun einen ersten Blick auf die Fortsetzung dieses Vorgängers von Game of Thrones. Es sind auch zwei Poster aufgetaucht, auf denen die ehemaligen Kindheitsfreundinnen Rhaenyra und Alicent wahnsinnig ernst dreinschauen.

Es wird höchstwahrscheinlich wie üblich viel Krieg, Sex und Blut in dieser Welt geben, also schaut euch einfach den Teaser hier an und fangt an zu sehnen.