Werfen Sie einen Blick auf die zweite Staffel von Arcane

HQ

Die erste Staffel von Arcane, die auf League of Legends basiert, hat alle unsere Erwartungen übertroffen und nach fast drei Jahren Wartezeit ist es fast an der Zeit, die zweite (und letzte) Saison der Serie zu erleben. Im November wird Netflix die nächste Staffel veröffentlichen und um die Zuschauer aufzuwärmen, haben sie jetzt einen Clip daraus veröffentlicht, in dem Jinx in Schwierigkeiten gerät, mit dem Titel "Enemy of my enemy".

"Von Anfang an, als wir mit der Arbeit an diesem Projekt begonnen haben, hatten wir ein ganz bestimmtes Ende im Kopf, was bedeutet, dass die Geschichte von Arcane mit dieser zweiten Staffel abgeschlossen wird. Aber Arkanes ist nur die erste von vielen Geschichten, die wir in Runeterra erzählen wollen."