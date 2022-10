Werfen Sie einen Blick auf die Steuerelemente des Callisto-Protokolls

HQ

Eine Auswahl von Videospiel-Outlets konnte kürzlich zum ersten Mal The Callisto Protocol spielen , und höchstwahrscheinlich unterstreichen all diese kürzlich veröffentlichten Previews eine sehr wichtige Änderung, wenn es darum geht, Jacob Lee bei der Flucht aus dem Black Iron-Gefängnis zu helfen. Genau, nicht nur seine Fähigkeit, eingehenden Angriffen von Biophagen auszuweichen und sie zu blockieren, sondern auch, wie diese Bewegungen ausgeführt werden.

In Anlehnung an Klassiker aus anderen Genres wie God Hand oder sogar Punch-Out stellt sich heraus!!, dass linke und rechte Ausweichmanöver direkt mit dem linken Analogstick ausgeführt werden, mit dem Sie Jacob bewegen, wenn er nicht einem Feind gegenübersteht. Genauso kippen Sie diesen Stock nach unten und er wird versuchen, einen körperlichen Angriff zu parieren. Es dauert einige Zeit, um ein so bahnbrechendes System zu beherrschen, da Sie das Timing festlegen und den Winkel des eingehenden Angriffs berechnen müssen, aber wenn Sie einmal gelernt haben, ist es wichtig, zu überleben, ohne sich nur auf GFK, Feuergewehre und Elektroschocker zu verlassen.

Das Callisto-Protokoll - PlayStation 5-Steuerung

Das Callisto-Protokoll steuert sich auf PS5. Du wirst dieses Dreieck zerschlagen, nachdem du einige der härtesten Biophagen besiegt hast...

Damit Sie ein klareres Bild haben und vielleicht anfangen können, die verschiedenen Aktionen mental zu trainieren, hier ist das vollständige DualSense-Schema, wie wir TCP auf PS5 gespielt haben:

Befehlsliste



Linker Stock: Move Jacob



◄ ►Linker Stock einem Feind zugewandt: Ausweichen



▼ Linker Stock einem Feind zugewandt: Parieren



Rechter Stick: Kamera bewegen



✖ : Pick/Use



L1: Ausführen



L2: Ziel-/Blitzlicht



L2 + ✖ : GRP: Anziehen



□: GFK nachladen?



R2 + □: Waffe nachladen



◯: Hocke



△: Stampfen/Plündern/Kämpfen



R1: Elektroschocker (leicht)



R2: Elektroschocker (heftig)



L2+R2: Schießwaffe



L2+R2 nach dem Ziehen mit GFK: Werfen



▲ D-Pad: Inventar



▼ D-Pad: Schnelle Injektion (heilen)



Mit der endgültigen Version des Spiels, die am 2. Dezember veröffentlicht wird, werden wir dies mit potenziellen Optimierungen und Ergänzungen aktualisieren.