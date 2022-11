Werfen Sie einen Blick auf die kooperative Aktion von Evil West

HQ

Es ist das Jahr des Wilden Westens. 2022 hat so viele wunderbare Spiele in der alten amerikanischen Umgebung angeboten, darunter Weird West und dann Hard West 2, aber diese Bemühungen werden diesen November fortgesetzt, wenn auch Evil West ankommt.

Und mit dem Spiel von Flying Wild Hog, das am 22. November auf PC, Xbox und PlayStation debütieren wird, hat der Entwickler nun einen Blick auf das kooperative Gameplay geworfen, das angeboten wird, was umso interessanter ist, in Aktion zu sehen, zumal Evil West in erster Linie ein Einzelspieler-Spiel ist.

Uns wurde gesagt, dass der Koop funktionieren wird, indem das Gastgeber-Individuum den Hauptcharakter spielt, während der zweite Spieler als ähnlicher Jäger aushelfen wird. Von hier aus können zwei Spieler die ganze Geschichte verfolgen und erleben und sie so abschließen, wie sie ist, wenn auch mit einigen schwierigeren Begegnungen und Gegnerzahlen, um den zusätzlichen Satz von Waffen auszugleichen, die Blei in Reichweite abfeuern werden.

Sieh dir unten den Koop-Modus in Aktion an.