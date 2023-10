Werfen Sie einen Blick auf die Alias- und Alias Pro-Mikrofone von SteelSeries

HQ

SteelSeries hat gerade den Vorhang für seine brandneuen Gaming-Mikrofone gelüftet, die als Alias und Alias Pro bekannt sind. Während wir auch unsere Gedanken zu diesen Geräten in unserem vollständigen Test geteilt haben, haben wir sie auch in die Hände bekommen, um eine Episode von Quick Look zu erstellen, die ihnen gewidmet ist.

In dem Video teilt unser Magnus eine Menge Gedanken und Meinungen zu beiden Geräten und warum sie so einzigartig sind. Wenn Sie also auf der Suche nach einem neuen Mikrofon sind, verpassen Sie nicht die neueste Folge von Quick Look, um zu sehen, ob die Alias und Alias Pro die richtigen Mikrofone für Sie sind.