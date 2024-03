Werfen Sie einen Blick auf das neueste Flaggschiff von Redmi in unserem neuesten Quick Look

HQ

Im Rahmen unserer Videoserie Quick Look haben wir eine ganze Reihe verschiedener Smartphones getestet. Zu diesem Zweck weiten wir unsere Bemühungen weiter aus, indem wir unsere Aufmerksamkeit auf Redmis neuestes Flaggschiff richten.

Dieses Gerät, das als Redmi Note 13 Pro bekannt ist, verfügt über ein 1,5K-AMOLED-Display mit 120 Hz, einen SnapDragon 7s Gen-Prozessor, einen größeren Akku, der schnell aufgeladen werden kann, und eine Reihe leistungsstarker neuer Kameraobjektive.

Um mehr über dieses Telefon zu erfahren, schauen Sie sich unbedingt die neueste Quick Look -Folge unten an, in der unser Magnus eine Reihe von Gedanken und Meinungen zu dem Gerät teilt.