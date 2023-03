Werfen Sie einen Blick auf das gelbe iPhone 14 Plus

HQ

Apple hat im Laufe der Jahre eine Reihe verschiedener Farboptionen für iPhones geschaffen, aber als Teil der neuesten Iteration des Geräts, des iPhone 14, hat der Tech-Titan eine neue Farbe auf den Markt gebracht. Und dieser ist ein Blickfang, um es gelinde auszudrücken.

In leuchtendem Gelb haben wir diese neue Version des iPhone 14 Plus in den Händen gehalten, und wir haben sie in den Mittelpunkt unserer neuesten Episode von Quick Look gestellt. Schauen Sie sich das Video unten an, um zu sehen, ob dieses Farbschema zu dem passt, was Sie in einem neuen iPhone suchen.