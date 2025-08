Werfen Sie einen Blick auf das funktionierende Honda-Motorrad, das dem Koraidon von Pokémon Scarlet/Violet ähnelt

HQ

Kürzlich haben wir über die Zusammenarbeit zwischen Honda und The Pokémon Company berichtet, ein Schritt, der von der Idee inspiriert wurde, ein funktionierendes Motorrad zu entwickeln, das dem legendären Taschenmonster von Pokémon Scarlet/Violet namens Koraidon ähnelt. Damals wurde versprochen, dass das Motorrad in Suzuka während der 8 Hours Endurance Road Race in voller Länge gezeigt werden würde, was nun vorbei ist.

Zu diesem Zweck haben wir jetzt einen visuellen Beweis für das Koraidon-Motorrad in Aktion, wie Honda berichtet. Das Fahrrad verfügt über bewegliche Arme, Beine, Kopf und Kiefer und gleitet in gleichmäßigem Tempo dahin, ohne dass ein Fahrer erforderlich ist. Der größte Haken ist, dass es ein ziemlich langsames Fahrrad ist und eine Art Stabilisator benötigt, um es aufrecht zu halten.

Schaut euch den Clip unten an, um zu sehen, wie Koraidon Suzuka zum Leuchten bringt.

