Werfen Sie einen Blick auf Audis neues Formel-1-Auto

Vor der Formel-1-Saison 2026 hat Audi nun sein Auto vorgestellt, das ohne Sponsoren unglaublich lecker ist. Das Team selbst wird vom katarischen Staatsfonds finanziert und der Chef von Audi F1 ist kein Geringerer als der ehemalige Ferrari-Chef Mattia Binotto, die beiden Vertragsfahrer sind Nico Hülkenberg (Deutschland) und Gabriel Bortoleto (Brasilien).

Auszug aus der offiziellen Pressemitteilung:

"Mit der Präsentation des im September 2025 vorgestellten Audi Concept C hat das Unternehmen ein klares Statement gesetzt: Die zukünftige Designphilosophie von Audi ist geprägt von konsequenter Klarheit. Das Audi F1 Project wird ein Vorreiter für den neuen Markenauftritt sein, der in Zukunft sowohl für das F1-Team als auch für Audi als Ganzes ausgerollt wird. Der visuelle Auftritt des künftigen Audi F1-Teams basiert auf der kürzlich vorgestellten Designphilosophie und ihren vier Designprinzipien: klar, technisch, intelligent und emotional. Im Mittelpunkt stehen die vier Ringe, die das Fundament bilden, auf dem der Rest der Marke aufgebaut ist. Das Ziel des Unternehmens ist es, das markanteste Auto auf der Rennstrecke zu haben, wenn es in die Königsklasse des Motorsports eintritt. Das im November in München vorgestellte Audi R26 Concept ist einer der ersten Ausdrucksformen des neuen Erscheinungsbildes der Marke und gibt einen sehr deutlichen Ausblick auf die Farbgebung und das Design des ersten Formel-1-Rennwagens der Marke, der im Januar 2026 vorgestellt wird. Minimalistische grafische Oberflächen, die sich durch präzise geometrische Schnitte definieren, fügen sich nahtlos in die Geometrie des Rennwagens ein. Die Farbpalette umfasst Titan, Ruß und das neu eingeführte Audi-Rot.

Die Farbe Titan wurde für das Audi Concept C entwickelt und wird in der künftigen Farbpalette der Marke eine wichtige Rolle spielen. Er steht für Leistung und technische Präzision, die in der Motorsporttradition des Unternehmens verwurzelt sind und gleichzeitig eine warme Eleganz vermitteln. Mit der Identität für die Formel 1 führt die Marke ein neues Rot ein – Audi-Rot, das zu einem zentralen Erkennungsmerkmal des künftigen Audi F1-Teams wird. Auch Audi wird rote Ringe tragen, die gezielt eingesetzt werden, um seine Präsenz in der Formel 1 zu unterstreichen. Der neue Auftritt von Audi wird auch abseits der Rennstrecke eine Rolle spielen. Das Designerlebnis erstreckt sich über das Auto hinaus auf das gesamte F1-Erlebnis der Marke, vom Reisemobil über die Fan- und VIP-Bereiche bis hin zur Boxengarage und Teambekleidung."