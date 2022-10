Werfen Sie einen Blick auf Apex Legends nächste Karte, Broken Moon

HQ

Wir sind eine Woche davon entfernt, dass Apex Legends in der nächsten Saison ins Spiel kommt, mit genau dieser Saison, die als Eclipse bekannt ist. Da dies der Fall ist, wie es in den vorherigen Saisons der Fall war, haben EA und Respawn verschiedene Trailer geteilt und sich angesehen, was dieses nächste Kapitel des beliebten Battle Royale bieten wird.

Das neueste dieser Gruppe kommt in Form eines Gameplay-Trailers, der einen ersten Blick auf die neue Karte gibt, die sich dem Kampf in Eclipse anschließt. Uns wird gesagt, dass dies Broken Moon heißen wird und eine Mondkarte sein wird, die ruhige Orte wie die Ewigen Gärten und Bionomics sowie dunklere Industriegebiete wie die Breaker Wharf und The Perpetual Core zeigt. Die Karte wird auch neue Traversal-Optionen in Form von Zip-Schienen enthalten, um das raue Gelände leichter zu durchqueren.

Sie können einen guten Blick auf Broken Moon in Aktion im Gameplay-Trailer unten werfen, der auch einen weiteren Blick auf die nächste Legende im Spiel, Catalyst, zeigt. Apex Legends: Eclipse erscheint am 1. November.