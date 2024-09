Werfen Sie einen Blick auf alle 11 spielbaren Bots Transformers: Galactic Trials

Die Leute von Outright Games kehren zu ihren üblichen Tricks zurück und bereiten eine Reihe von Titeln für ein jüngeres Publikum vor, die noch vor Ende des Jahres debütieren sollen. Eines dieser Spiele ist Transformers: Galactic Trials, wobei es sich um ein Rogue-Lite-Rennspiel handelt, das von 3DClouds entwickelt wurde.

Der Titel dreht sich um die Idee, Prime Relics von Nemesis Prime genommen zu retten, und als Teil der Bemühungen, dies zu erreichen, wird das Spiel 11 spielbare Charaktere bieten, die sowohl die Autobot- als auch die Decepticon-Fraktion umfassen.

Du kannst die Rolle von Optimus Prime, Bumblebee, Elita-1, Wheeljack und Arcee als Teil der Autobot-Armada übernehmen. Was die Decepticons betrifft, so stehen Megatron, Shockwave, Flamewar, Soundwave, Nightbird und Nemesis Prime zur Verfügung. Viele dieser Charaktere könnt ihr im neuesten Trailer zum Spiel unten in Aktion sehen.

Transformers: Galactic Trials wird am 11. Oktober auf PC, PlayStation und Xbox erscheinen.