Werewolf: The Apocalypse - Earthblood zeigt Spielsysteme

Heute wurden sieben Minuten Gameplay von Werewolf: The Apocalypse - Earthblood veröffentlicht. Der Game Director Julien Desourteaux spricht im Playstation-Blog ausführlich über die drei Kampfformen des Antihelden Cahal und dessen jeweilige Vorzüge. In der Wolfform "Lupus" könnt ihr flink durch enge Gebiete gelangen, als "Homid" (Mensch) könnt ihr mit Objekten interagieren und menschliche Feinde leise töten. Die Werwolf-Form "Crinos" dient ausschließlich für den Kampf.

Mit Stealth-Kills, durch Verwendung bestimmter Objekte und im Gefecht sammelt ihr Wut an, die in der Crinos-Form für Combos und aufgeladene Attacken genutzt wird. Laut Cyanide könnt ihr euren Kampfstil inmitten der Schlacht anpassen, um Agilität gegen reine Stärke zu tauschen. Außerdem gibt es eine sogenannte "Frenzy"-Leiste, die euch - sobald gefüllt - in einen zerstörerischen Rausch versetzt. Im unteren Video könnt ihr euch das alles selbst anschauen.

