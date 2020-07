Werewolf: The Apocalypse - Earthblood visiert Februar-Release an

Neuigkeiten aus dem Rollenspiel-Universum der World of Darkness: Bekanntlich arbeiten neben Paradox (Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2) auch die Call-of-Cthulhu-Entwickler von Cyanide an einem Spiel im World-of-Darkness-Kosmos, das allerdings in einem anderen Szenario angesiedelt ist als Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2.

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood scheint auf einem guten Weg zu sein, die richtige Menge an Gewalt und intensiver Action zu bieten, die man von einem Spiel über Werwölfe erwarten würde. In einem neuen Trailer haben die Entwickler nun ein aktualisiertes Release-Datum angekündigt (ursprünglich war der Release für dieses Jahr geplant). Werewolf: The Apocalypse - Earthblood soll demnach am 4. Februar 2021 für PC (via Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X erscheinen.

Ihr wollt mehr wissen? Kein Problem! Schaut euch einfach den neuen Trailer an.