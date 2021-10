Werdet zum Schrecken der Flussbarsche im kommenden Bassmaster Fishing 2022

Am 28. Oktober erscheint Bassmaster Fishing 2022 für PC, Playstation 4/5 und Xbox One/Series. Dabei handelt es sich um einen sportlichen Wettbewerb unter Anglerfreunden, der mit einer aufregenden Mehrspielerkomponente ausgestattet ist. Im Modus "Bassmaster Royale" geht es darum, die meisten Fische an speziellen Angler-Hotspots zu fangen ohne dabei... eliminiert zu werden. Im Video erfahrt ihr, wovor ihr euch in dieser Battle-Royale-Interpretation des normalerweise eher entspannenden Zeitvertreibs konkret in Acht nehmen müsst.

