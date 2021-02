Werdet zum Kung-Fu-Meister in Sifu

You're watching Werben

Während der heutigen State-of-Play-Sendung kündigten Sloclap, das sind die Entwickler vom ziemlich guten 3D-Brawler Absolver, ein neues Spiel an, das in eine ganz ähnliche Kerbe schlägt. 2021 soll ein Kampfsportspiel namens Sifu für Playstation-Konsolen und PC erscheinen, in dem wir uns ordentlich prügeln. Im Video sehen wir einen alternden Mann, der sich in seinem Leben gegen ziemlich viele Leute wehrt und dabei auch Waffen in die Hand nimmt. Für Sifu wurde noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum bekanntgegeben, doch es wird im Playstation-Store und im Epic Games Store erscheinen.