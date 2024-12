Werden wir jemals in der Lage sein, Videospiele in Echtzeit zwischen Erde und Mars zu spielen?

HQ

Die Idee, zwischen Erde und Mars zu spielen, hat in letzter Zeit viel Aufsehen erregt, vor allem, nachdem Elon Musk vor dem Spielen auf dem Mars gewarnt hatte, nachdem er Path of Exile 2 mit der Kraft von Starlink gespielt hatte, während er in einem Flugzeug flog. Musk, der für seine Raumfahrtprojekte und technischen Innovationen bekannt ist, demonstrierte das Potenzial des Highspeed-Internets von Starlink, indem er in Echtzeit in 30.000 Fuß Höhe spielte. Dies weckte die Neugierde, ob sich das Spielen eines Tages auf interplanetare Entfernungen ausdehnen könnte. Aber während die Technologie voranschreitet, gibt es ein großes Hindernis, das Echtzeitspiele zwischen Erde und Mars vorerst praktisch unmöglich macht: die Lichtgeschwindigkeit.

Das Problem mit der Latenz

Die Herausforderung beim Spielen auf verschiedenen Planeten lässt sich auf ein grundlegendes Problem reduzieren: die Kommunikationslatenz. Selbst bei seiner geringsten Annäherung ist der Mars etwa 54,6 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Signale, die von der Erde zum Mars gesendet werden, bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit, die etwa 300.000 Kilometer pro Sekunde beträgt. Das bedeutet, dass es je nach Position der Planeten zwischen 4 und 20 Minuten dauern kann, bis ein Signal den Mars erreicht.

Für Spiele ist die Latenz entscheidend. In Online-Spielen müssen Aktionen wie Schießen oder Angreifen fast sofort verarbeitet werden, um ein reibungsloses Erlebnis zu gewährleisten. Eine Verzögerung von nur wenigen Sekunden kann Spiele unspielbar machen. Zwischen Erde und Mars könnte diese Verzögerung mehrere Minuten betragen, was Echtzeit-Multiplayer-Spiele unmöglich macht. Ein Spieler auf der Erde konnte einen Knopf drücken, aber die Aktion wurde erst Minuten später auf dem Mars registriert und umgekehrt.

Warum Starlink das Problem nicht lösen kann

Musks Starlink-Satelliteninternet hat den Internetzugang auf der Erde revolutioniert und ermöglicht Hochgeschwindigkeitsverbindungen auch in abgelegenen Gebieten. Die Technologie ist jedoch für relativ kurze Entfernungen ausgelegt – zwischen der Erdoberfläche und der niedrigen Erdumlaufbahn. Die Leistung von Starlink in 30.000 Fuß Höhe ist zwar beeindruckend, aber nicht für die großen Entfernungen zwischen Erde und Mars gerüstet.

Selbst wenn ein ähnliches Satellitennetzwerk um den Mars aufgebaut würde, bliebe das Problem der Signalverzögerung bestehen. Unabhängig davon, wie schnell die Infrastruktur ist, kann sie das grundlegende Problem der Zeit, die Daten benötigen, um Millionen von Kilometern zu übertragen, nicht lösen.

Könnte es gelöst werden?

Auch wenn die aktuelle Technologie interplanetares Spielen in Echtzeit unmöglich macht, bedeutet das nicht, dass es immer unerreichbar sein wird. Ein Bereich, der in Zukunft eine Lösung bieten könnte, ist die Quantenkommunikation. Diese Technologie könnte theoretisch eine nahezu sofortige Übertragung von Informationen ermöglichen, selbst über große Entfernungen. Die Quantenkommunikation befindet sich jedoch noch in einem frühen Entwicklungsstadium und würde jahrelange Forschung erfordern, bevor sie auf die Weltraumkommunikation übertragen werden könnte.

Im Moment wäre das wahrscheinlichste Szenario für interplanetares Spielen asynchrone Interaktionen, bei denen Aktionen gespeichert und dann ausgeführt werden, wenn das Signal schließlich den anderen Planeten erreicht. Dieser Ansatz würde es den Spielern ermöglichen, miteinander zu interagieren, ohne dass sofortige Antworten erforderlich sind. Es ist vielleicht nicht das Echtzeit-Spielerlebnis, an das wir gewöhnt sind, aber es könnte in Zukunft eine praktikable Lösung sein.

Die Zukunft des Gamings im Weltraum

Musks Pläne, den Mars zu kolonisieren, und die Fortschritte, die SpaceX in der Raumfahrt macht, könnten den Grundstein für neue Arten von Spielerlebnissen in der Zukunft legen. Während Echtzeitspiele über Planeten hinweg noch in weiter Ferne liegen, könnte die Idee, Spiele im Weltraum zu spielen, sei es mit lokalen Marsspielern oder über asynchrone Systeme, irgendwann Realität werden.

Im Moment müssen sich die Spieler jedoch mit den fortschrittlichen Internetverbindungen begnügen, die auf der Erde verfügbar sind, ohne unmittelbare Aussicht, mit Spielern auf dem Mars in Kontakt zu treten. Der Traum vom Spielen zwischen den Planeten liegt noch in weiter Ferne, aber mit dem technologischen Fortschritt ist er vielleicht nicht mehr so weit entfernt, wie wir denken.

Glaubst du also, dass die Fortschritte in der Raumfahrt und Kommunikationstechnologie interplanetares Spielen irgendwann möglich machen werden, oder ist es vorerst nur ein ferner Traum?