Werden wir jemals eine FortsetzungWarcraft des Films bekommen? Blizzard sagt: "Es gibt nichts vom Tisch"

Als Warcraft 2016 in die Kinos kam, wurde er uneinheitlich aufgenommen. Die Kritiker fanden den Film nicht allzu gut, aber die Fans schienen den Streifen zu genießen, so sehr, dass er eine der umsatzstärksten Videospieladaptionen aller Zeiten bleibt, hinter nur Detective Pikachu, Sonic the Hedgehog 3 und dem Giganten The Super Mario Bros. Movie. Auch auf Rotten Tomatoes hat der Film eine starke Einschaltquote, die derzeit bei 76 % liegt.

Werden wir also vor diesem Hintergrund jemals eine Fortsetzung von Warcraft oder ein neues Leinwandprojekt von Blizzard sehen? Ich habe kürzlich mit Holly Longdale, Executive Producer und Vizepräsidentin von Blizzard World of Warcraft, während der 30th Anniversary Feierlichkeiten für Warcraft in London gesprochen. Während des Interviews kommentierte Longdale den Warcraft Film, in dem sie mir folgendes erzählte:

"Ich würde sagen, es gibt nichts vom Tisch."

Ich fragte Longdale, ob Blizzard darüber nachgedacht hat, andere Anpassungen für das Warcraft -Universum zu erforschen, worauf sie antwortete:

"Ich habe das Gefühl, dass wir das alles gerne machen würden. Aber wir haben im Moment nichts, worüber wir reden könnten."

Grundsätzlich sollte man eine Rückkehr zu Warcraft -Adaptionen in der Zukunft nicht ausschließen, auch wenn dies derzeit nicht auf dem Teller von Blizzard liegt. Stattdessen konzentriert sich der berühmte Entwickler auf die Zukunft des Franchise im Bereich der Videospiele und bereitet es vielleicht sogar auf sein hundertjähriges Jubiläum zu...

Das vollständige Interview mit Longdale und World of Warcraft Game Director Ion Hazzikostas findet ihr unten.