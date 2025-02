Werden wir die Einführung von Vivarium im Jahr 2025 sehen? Sein Schöpfer zeigt uns die Entwicklung seit seinem ersten Trailer im Jahr 2023

Du erinnerst dich vielleicht nicht mehr daran, aber Ende 2023, während der Veranstaltungen im Vorfeld der Gala der Game Awards, stahl ein Trailer für ein Mädchen, das sich durch isometrische Umgebungen mit der Anime-Ästhetik der 1980er Jahre bewegt, die Herzen vieler von uns. Der Name dieses Projekts, das seit 2021 in Arbeit ist, lautet Vivarium, und obwohl wir noch keine Vorschaubilder, bestätigten Plattformen oder ein offizielles Veröffentlichungsfenster haben, an dem wir uns festhalten können, können wir sehen, dass die Arbeit voranschreitet, und zwar mit hoher Qualität.

Das alles ist Teil einer erneuten Anstrengung seines Schöpfers in den sozialen Medien, uns Aspekte seiner Arbeit und ihrer Entwicklung zu zeigen, so etwas wie kleine Entwicklertagebücher in Form von X Shorts. Die neueste davon konzentriert sich auf den Aufbau seiner Welt, die er als "Miniatur-Souls" oder klassischen Zelda-Dungeon beschreibt.

Hoffentlich bedeutet diese Zunahme der Kommunikation, dass die Veröffentlichung von Vivarium nicht mehr fern ist - vielleicht noch in diesem Jahr? Wir hoffen, es bald herauszufinden.