Werden Sie zum Stil-Außenseiter mit dieser von Top Gun inspirierten Brille

Wenn Sie nach einer Möglichkeit gesucht haben, Ihren Stil zu verbessern, sind Sie hier genau richtig. Die Leute von Gunnar haben eine neue Brillenserie vorgestellt, die von niemand geringerem als Top Gun inspiriert ist. Die Kollektion ist unter dem Namen Mustang bekannt und Teil der Flight Deck -Reihe und bietet eine einzigartige Interpretation der Designphilosophie von Maverick Flieger.

Die Brillen sind in einer Vielzahl von Varianten erhältlich, sei es in verschiedenen Rahmenfarben, verschiedenfarbigen getönten Gläsern oder mit verschreibungspflichtigen, nicht verschreibungspflichtigen oder Sonnenbrillen als Gläser. Jede der Brillen ist jedoch so konzipiert, dass sie blaues Licht blockiert, was sie ideal für Menschen macht, die ihre Augen schützen möchten, während sie den ganzen Tag am Computer sitzen, und sie werden auch als wischfest und entspiegelt beschrieben.

In der Beschreibung der Brille heißt es weiter: "Erheben Sie sich mit der Mustang, einer auffälligen Ergänzung unserer Flight Deck Collection, zu neuen Höhen. Dieses navigatorförmige Design bietet eine zeitgemäße Variante des klassischen Maverick-Pilotenlooks und ist damit die perfekte Wahl für alle, die sowohl Stil als auch Funktionalität suchen."

Sie können heute eine Brille für 74 US-Dollar erhalten, die auch ein vierfach gefaltetes Etui, eine Tasche, ein Reinigungstuch und 12 Monate Garantie enthält.

