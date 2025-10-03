Werden Sie ein Katzenastronaut in Beyond the Pixels' Astro Burn

Sind Sie auf der Suche nach einem Retro-Abenteuer, in das Sie sich hineinbeißen können? Wenn ja, hat Entwickler Beyond the Pixels vielleicht genau das richtige Spiel für Sie. Das Sci-Fi-Bullet Hell Shoot 'em up Astro Burn wird demnächst auf dem PC erscheinen und ist ein Titel, der perfekt für alle ist, die auf der Suche nach einer spannenden, herausfordernden, aber ebenso lohnenden Erfahrung sind, bei der du als katzenartiger Astronaut spielst, der von einer Mission im Weltraum zurückkehrt, um die Erde verwüstet vorzufinden...

Die Prämisse ist, dass der katzenartige Pilot, bekannt als Astro, nach einer Weile nach Hause zurückkehrt, um riesige Raumschiffe in der Umlaufbahn des Planeten zu entdecken. Es ist auch klar, dass diese robotischen Bedrohungen auf dem Planeten eine Reihe von Schäden angerichtet haben, da keine Menschen in Sicht sind. Mit ihrem Robotergefährten AL lenkt Astro ihr Schiff in den Kampf, sprengt und schießt jede Bedrohung nieder, um herauszufinden, was passiert ist und wie sie den Tag retten können.

Beyond the Pixel hat noch kein Veröffentlichungsdatum für Astro Burn bekannt gegeben, aber wenn Sie einen Vorgeschmack auf die Action bekommen möchten, können Sie sich den neuesten Trailer unten ansehen und ein paar Bilder sehen, und noch besser, gehen Sie zu Steam, um eine Demo des frühen Teils des Abenteuers herunterzuladen, die folgendes verspricht:

"In der Demo von Astro Burn schlüpfst du in die Rolle von Astro - einer furchtlosen katzenartigen Weltraumpilotin mit ihrem Robotergefährten AL, die von einer Weltraummission zurückkehrt, nur um die Erde in Trümmern vorzufinden, umgeben von hoch aufragenden mysteriösen Maschinen... und kein einziger Mensch in Sicht. Mit deiner angeborenen Neugier und deinem beträchtlichen Arsenal steuerst du dein Schiff durch Horden von Feinden und sprengst immer weiter, um eine weitere Katastrophe zu verhindern!"

Schauen Sie sich dieses Wochenende Astro Burn an?