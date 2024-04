Werden Sie Zeuge, wie Mufasa im Dezember zum König der Löwen wurde

Wenn man bedenkt, dass Disneys Live-Action-/Animations-Remake von The Lion King mit 1,663 Milliarden US-Dollar immer noch der neunterfolgreichste Film aller Zeiten ist, ist es ein wenig überraschend, dass wir fünf Jahre warten mussten, um zu sehen, wie der Produktionsriese aus diesem Erfolg Kapital schlägt.

Diesen Dezember werden wir das endlich sehen, wenn Mufasa: The Lion King sein Debüt in den Kinos feiert. Der Film wird ein Prequel mit Fortsetzungselementen sein, das die Geschichte erzählt, wie Mufasa von einem Löwenwaisen zum König der Savanne wurde, und das alles durch ein schicksalhaftes Treffen mit dem Thronfolger.

Die Inhaltsangabe des Films lautet wie folgt: "Mufasa: The Lion King beauftragt Rafiki, die Legende von Mufasa an das junge Löwenjunge Kiara, die Tochter von Simba und Nala, weiterzugeben, wobei Timon und Pumbaa ihren charakteristischen Schtick verleihen. Die Geschichte, die in Rückblenden erzählt wird, stellt Mufasa als verwaistes Jungtier vor, verloren und allein, bis es einen sympathischen Löwen namens Taka trifft – den Erben einer königlichen Blutlinie. Die zufällige Begegnung setzt eine ausgedehnte Reise einer außergewöhnlichen Gruppe von Außenseitern in Gang, die nach ihrem Schicksal suchen – ihre Bindungen werden auf die Probe gestellt, während sie zusammenarbeiten, um einem bedrohlichen und tödlichen Feind auszuweichen."

Der Film wird mit einer hochkarätigen Besetzung aufwarten, darunter verschiedene wiederkehrende Stimmen wie Donald Glover als King Simba, Beyonce Knowles als Queen Nala, Seth Rogen als Pumbaa, Billy Eichner als Timon und John Kani als Rafiki, aber dieser Film wird auch einige neue Stars einführen, wie Aaron Pierce als Mufasa, Kelvin Harrison Jr. als Taka, Tiffany Boone als Sarabi, Mads Mikkelsen als Kiros, Thandiwe Newton als Eshe, Keith David als Masego, Lennie James als Obasi, Blue Ivy Carter als Simba und Nalas Tochter Kiara und viele mehr.

Unten seht ihr den Teaser-Trailer für Mufasa: The Lion King vor der Veröffentlichung am 20. Dezember 2024.