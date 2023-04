Werden Sie Teil der Fast X-Familie mit dieser interaktiven Posterplattform

HQ

Schaust du dir jemals diese knallharten Fast X Filmplakate an und wünschst dir, du könntest in einem von ihnen sein? Wenn ja, haben wir genau die Neuigkeiten für Sie, denn Universal hat jetzt eine Plattform gestartet, die es Ihnen ermöglicht, Ihr Gesicht in genau diese Poster zu bearbeiten, um Teil der Fast X-Familie zu werden.

Das System fordert Sie einfach auf, ein Selfie zu machen oder ein Bild aus Ihren Fotos hinzuzufügen und dann optional einen Namen hinzuzufügen, eine Hintergrundfarbe auszuwählen, und dann finden Sie sich in wenigen Augenblicken hinter dem Lenkrad wieder und sehen aus wie ein Actionstar.

Sie können sogar mehrere Poster erstellen, die jeweils einen Freund oder ein Familienmitglied zeigen, die dann zu einer kurzen Rolle bearbeitet werden können, die es wie einen albernen Trailer für den Film aussehen lässt. Unnötig zu erwähnen, dass Fast-Fans diese Gelegenheit nicht verpassen möchten.

Wann der Film in die Kinos kommen soll, soll Fast X am 19. Mai in die Kinos kommen.