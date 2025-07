Werden Sie Nachbarn der Fantastischen Vier, indem Sie in das Baxter Building einziehen

HQ

Haben Sie ein paar Millionen Dollar und haben Lust, das Haus eines Haufens Superhelden zu ergattern? Wenn ja, haben wir gute Nachrichten, denn Zillow hat den Hauptsitz von The Fantastic Four aufgelistet, wobei die Baxter Building jetzt zum Kauf angeboten wird.

Zugegeben, es handelt sich nicht um ein Immobilienangebot, sondern eher um einen lustigen Gag vor der Ankunft von The Fantastic Four: First Steps Ende dieses Monats in den Kinos. Das Inserat hat jedoch eine Reihe großartiger Anspielungen und Referenzen, darunter ein Preisschild von 4.444.444 US-Dollar und Informationen, die bestätigen, dass die Immobilie über vier Schlafzimmer, vier Badezimmer und eine Quadratmetergröße von 4.444 Quadratmetern verfügt.

Ansonsten ist das Baxter Building "flying car friendly", hat eine eigene Robotik-Bucht, ein superwissenschaftliches Labor, eine Maschinenwerkstatt und ist auch immer noch das Hauptquartier des Future Foundation. Es wird erwähnt, dass es eine "fantastische Aussicht" hat, es ist "H.E.R.B.I.E. ready", "FantastiCar-kompatibel" und verfügt glücklicherweise über feuerfeste Möbel und einen Farbfernseher.

Anscheinend werden Sie auch Nachbarn mit The Fantastic Four sein, was es seltsam erscheinen lässt, dass sie ihre Immobilie überhaupt verkaufen... Gemäß der Objektbeschreibung wird uns gesagt:

"Diese bemerkenswerte Residenz verbindet zeitloses Design mit den neuesten Innovationen von ReedTech. Die Bewohner genießen einen anpassungsfähigen Wohnraum, der sich an ihre Bedürfnisse anpassen lässt. Mit dem Indoor-Grill der High-Tech-Küche können die Bewohner "anheizen!" und erhalten sofortige Hilfe im Haus von ihrem Roboter-H.E.R.B.I.E.-Assistenten. Genießen Sie die atemberaubende Aussicht auf die Stadt, einschließlich der Raketenstartrampe, auf der sich die Fantastic Four auf ihre nächste kosmische Mission vorbereiten. Vielleicht siehst du sogar, wie die menschliche Fackel den Himmel erhellt!"

Gehen Sie hier zum Inserat, um sogar ein Video zu sehen, das zeigt, was Sie erwartet, wenn Sie sich diese Immobilie schnappen.

