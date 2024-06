Werden Sie in diesem kommenden Indie-Spiel zu einem Spanner

HQ

Während wir Stalking normalerweise in keiner Weise gutheißen würden, ist das neueste Spiel von Oopsie Daisies Studio wahrscheinlich einen Blick wert, wenn Sie jemals eine Ahnung hatten, es zu versuchen.

Bekannt als Tom the postgirl, dreht sich in diesem Titel alles um die Erkundung einer handgezeichneten Welt als junges Postmädchen, das ihren Job und ihre Rolle nutzt, um den Bewohnern der Stadt nahe zu kommen und Einblicke und kurze Einblicke in ihr Leben zu erhalten, ohne zu viel Verdacht zu erregen. Du musst erkunden, einen Blick darauf werfen und dann letztendlich entscheiden, ob du entweder das Paket eines Bewohners ausliefern oder es stattdessen klauen und selbst sehen willst, was drin ist, wenn die Intrige zu mächtig wird. Warum sollten Sie dies tun und nicht nur als bescheidenes Postmädchen fungieren? Denn etwas Seltsames passiert in der Stadt und es liegt an Tom, herauszufinden, was genau.

Tom the postgirl wird irgendwann im 3. Quartal 2025 und auf derzeit nicht näher spezifizierten Plattformen debütieren. Schauen Sie sich den Enthüllungstrailer unten an.