Werden Sie ein schwerer Kranführer in Saber Interactives kommendem Docked

Es mangelt nicht an eher nischigen Simulationsspielen, von denen Saber Interactive viele davon befürworten. Zu diesem Zweck hat der Entwickler nun einen neuen Trailer für ein kommendes Spiel präsentiert, das die Spieler in die Rolle eines Kranführers versetzt, der an einem Dock arbeitet.

Einfach bekannt als Docked, ist dieses Spiel genau das, was du wahrscheinlich denkst. Du verbringst deine Zeit am Steuer eines schweren Krans an einem Hafen, wo du damit beauftragt bist, Fracht wie Schiffscontainer auf und von Schiffen zu transportieren, auf Lastwagen zu laden und den Hafen schön und ordentlich zu halten.

Das Spiel soll später in diesem Jahr auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen, passend zu diesem neuen Trailer (den Sie unten sehen können), und es wurde außerdem angekündigt und bestätigt, dass eine Steam -Demo für das Spiel veröffentlicht wurde, sodass du deine Finger beugen und deine Kranbedienungsfähigkeiten im Moment verbessern kannst.

Wirst du Docked überprüfen oder ist der Betrieb mit schweren Kranen nicht deine Stärke?