Werden Borderlands 4, Bioshock 4 oder Mafia 4 im Juni enthüllt?

Sie haben vielleicht bemerkt, dass wir in letzter Zeit nicht viele große Ankündigungen (zumindest gute) erhalten. Einer der Gründe dafür ist, dass Publisher und Entwickler sie für den PlayStation Showcase, das Summer Game Fest, den Xbox Games Showcase und andere große Streams und Events in den nächsten Wochen aufheben. Dazu gehören auch 2K-Spiele.

Das Summer Game Fest enthüllt, dass das nächste Spiel in einem der "größten und beliebtesten" Franchises von 2K auf der Messe enthüllt wird, die am 7. Juni um 22 Uhr BST / 23 Uhr MESZ beginnt. Das wird wahrscheinlich viele Herzen höher schlagen lassen, da 2K der Publisher beliebter Franchises wie Borderlands, Bioshock, Civilization, Mafia und XCOM ist.

Wir wissen bereits, dass ein neues Borderlands, Bioshock und Mafia in der Entwicklung sind, also stehen die Chancen gut, dass es eines davon ist. 2K möchte wahrscheinlich vermeiden, dass die Leute ein neues Bioshock mit Judas verwechseln, einem Spiel ehemaliger Bioshock-Entwickler, das sie auch veröffentlichen, also bezweifle ich, dass wir in drei Wochen ein weiteres Mädchen und einen Leuchtturm sehen werden. Dann ist es viel wahrscheinlicher, dass wir Claptrap in Borderlands 4 sehen werden. Vor allem, da der Borderlands-Film im August erscheint. Eine nette Kombination, aber die Zeit wird es zeigen.

Was hoffen und glauben Sie, dass es sein wird?