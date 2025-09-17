Werde zum Draufgänger mit der neuesten Marvel Legends-Ausrüstung von Hasbro

HQ

Hasbro und Marvel erweitern ihr Angebot an Premium-Sammlerstücken und -Ausrüstung, da ein neuer Gegenstand im Marvel Legends -Sortiment enthüllt wurde. Aufbauend auf der jüngsten Wolverine-Maske wurde nun eine Daredevil -Maske enthüllt, die dem Kostüm nachempfunden ist, das Charlie Cox' Matt Murdock in Daredevil: Born Again trug.

Das Sammlerstück ist als 1:1-Modell konzipiert, was bedeutet, dass Sie es tragen können sollten, wenn Sie älter als 14 Jahre sind, entweder als Vigilant bei der Verbrechensbekämpfung oder einfach nur zum Kostüm... Es wird auch mit einer begleitenden Knüppelwaffe geliefert, die in zwei Teilen oder einem längeren Stab verwendet werden kann, und es gibt sogar einen Ständer, auf dem die Maske und die Keulen montiert werden können.

Was das Erscheinungsdatum und den Preis betrifft, so ist die gute Nachricht, dass Sie die Maske noch heute über Hasbro Pulse für 134,99 £/159,99 € vorbestellen können. Der Haken an der Sache ist, dass der tatsächliche Versandtermin noch etwa zwei Monate entfernt ist, am 12. November.

Werden Sie diese Maske zu Ihrer Sammlung hinzufügen?

Werbung: