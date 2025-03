Werde zum Doom Slayer mit einer tragbaren Doom: The Dark Ages Helmreplik

HQ

In ein paar Monaten werden wir in der Lage sein, in die actiongeladene Welt von id Software Doom zurückzukehren, wenn das mittelalterliche Doom: The Dark Ages seine große Ankunft auf PC, PS5 und Xbox Series X/S-Konsolen feiert, sogar als Ergänzung des Game Pass -Dienstes am ersten Tag. Mit der Veröffentlichung, die für den 15. Mai geplant ist, wurde von Bethesda ein weiteres Doom -Goodie enthüllt, das ideal für diejenigen ist, die ihrer Garderobe ein Doom Slayer -Flair verleihen möchten.

Konkret beziehen wir uns auf einen tragbaren Doom Slayer Helm, der auf dem Modell des Charakters aus Doom: The Dark Ages basiert. Es handelt sich um ein Modell in Einheitsgröße, das über ein verstellbares Band verfügt, um sicherzustellen, dass die Passform eng anliegt. Es verfügt außerdem über LED-Beleuchtungselemente, um ihm zusätzlichen Schwung zu verleihen, und wird mit einigen zusätzlichen Gegenständen geliefert, darunter eine blaue Metallschlüsselkarte und auch einige Aufnäher.

Uns wird gesagt: "Dieses Kunstwerk bringt einen ikonischen Teil der Entstehungsgeschichte von Doom Slayer in die reale Welt. Es zeichnet sich durch akribische Liebe zum Detail aus - vom Design über die Texturen bis hin zum Kampfschaden. Oh, und es leuchtet auch!

"Sieh die Welt mit den Augen des Slayers, wann immer du deine tragbare Helmreplik aufsetztDoom: The Dark Ages! Aber sei gewarnt: Es könnte dich zu einem gerechten Zorn führen! Stellt sicher, dass ihr das auf die Horden der Hölle zielt."

Werbung:

Der Helm ist über den Bethesda Gear Store zum Preis von 175 US-Dollar erhältlich. Sie können es heute bestellen, wobei der Versand für den Monat Mai geplant ist, in Übereinstimmung mit dem Start von Doom: The Dark Ages '.