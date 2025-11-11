Werde mit diesem Death Stranding 2: On the Beach Exoskelett zu einem echten Zugbrückenträger

HQ

Während Träger sehr reale Jobs sind, die in Teilen der Welt eingesetzt werden, in denen unwegsames und unebenes Gelände den Transport von Gütern zu einer großen Herausforderung macht, ist die Art der Arbeit, die wir in den Serien Kojima Productions ' Death Stranding sehen, ganz anders. Es ist High-Tech und raffiniert, was zum Teil an der erstaunlichen Ausrüstung liegt, die Sam Bridges und die anderen Träger auf der Welt tragen dürfen.

Glücklicherweise schleicht sich dieser Grad an Raffinesse in die reale Welt ein, denn jetzt wurde in einer Zusammenarbeit zwischen Kojima Productions und DNSYS ein echtes Exoskelett hergestellt, das von Death Stranding 2: On the Beach inspiriert ist.

Es wurde gemeinsam von Yoji Shinkawa, dem Art Director von Kojima Productions, und dem Team von DNSYS entworfen und gilt als die "erste Zusammenarbeit" zwischen dem Entwickler und dem Exoskelett-Hersteller, was darauf hindeutet, dass schließlich weitere folgen werden.

In den technischen Daten für das Modell, das auf dem Modell DNSYS ' Z1 Exoskeleton Pro basiert, wird erklärt, dass es eine Reichweite von 15,5 Meilen bietet und das vertikale Klettern auf bis zu 9,3 Meilen verbessern kann. Es verfügt über eine Beinverstärkung, um Ihren Schritten 50 % mehr Kraft zu verleihen, kann bis zu 200 % der Belastung Ihrer Knie aufnehmen, lässt den Träger etwa 44 lbs leichter fühlen und kann eine Vielzahl von Geländen bewältigen. Er verfügt sogar über ein Schnellwechsel-Batteriesystem, bei dem jeder Akku eine Dauernutzung von über vier Stunden verspricht. In einer Death Stranding -Manier verfügt es über Lichter, die das Leistungsniveau des Exoskeletts ausdrücken.

Shinkawa hat erläutert, was mit diesem Exoskelett erreicht werden soll, und fügt hinzu: "Wir haben dieses Exoskelett mit der gleichen Leidenschaft und Präzision entworfen, als wäre es für die Welt von Death Stranding gebaut worden. Jedes Detail wurde verfeinert, um die futuristische Vision des Spiels in die Realität umzusetzen und etwas zu schaffen, das Sam selbst tragen könnte. Wenn man es trägt, fühlt es sich an, als wäre die Welt von Death Stranding zum Leben erwacht, in der sich Fantasie und Realität endlich verbinden."

Das Exoskelett wird am 2. Dezember auf der ganzen Welt auf der Welt auf den Markt kommen, und was den Preis betrifft, so wird dies nicht explizit erwähnt, aber eine reguläre Nicht-Death Stranding -Ausgabe des Z1 wird voraussichtlich etwa 750 US-Dollar kosten.

