Werde Lagerfeuerkoch in der Demo von Pandemonium: Merge

Mach Platz Cooking Mama, Bauträger mybadstudio ist der neue Sheriff in der Stadt. Im Rahmen der Wholesome Snack Showcase ist das Studio gerade aufgetaucht und hat bekannt gegeben, dass sein kommendes Kochspiel Pandemonium: Merge nun eine zugängliche Demo hat.

Genau, ab diesem Moment kannst du auf Steam gehen, um diesen Vorgeschmack auf das größere Erlebnis herunterzuladen, der verspricht, "ein albernes, leicht zu erlernendes Merge-Spiel mit chaotischer Panflipping-Physik, niedlichen Waldfreunden und mehr" anzubieten.

Wir wissen derzeit nicht genau, wann Pandemonium: Merge offiziell erscheinen wird, aber wenn du gerne kochst und auf der Suche nach einem Spiel warst, das noch mehr verrückte Arcade-Mechaniken hinzufügt, solltest du diesen Titel oder die neu erschienene Demo nicht verpassen.