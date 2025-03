Werde ein Schamane, Koch, Abenteurer in der aufstrebenden Stadt Zoz

Bei einer der großen neuen Enthüllungen auf der Humble Games Showcase in diesem Jahr stand der Entwickler Studio Pixanoh im Mittelpunkt und lüftete den Vorhang für ihr kommendes Action-RPG-Projekt. Bekannt als Town of Zoz, ist dies ein Spiel, in dem der Spieler in die Rolle von Ito schlüpft, einem jungen Schamanen, Koch und Abenteurer, der nach Hause zurückkehrt, um beim Aufbau und der Unterstützung des Familienrestaurants zu helfen.

Wie Sie sich bei einer kurzen Zusammenfassung wie dieser vorstellen können, gibt es bei diesem Spiel einige widersprüchliche und unterschiedliche Konzepte und Stile. Du kannst nicht nur damit rechnen, dass du deine Kochkünste einsetzen musst, um Essen zuzubereiten, um deine Bindung und Verbindung zu den Einheimischen und Stadtbewohnern zu stärken und sie von erschütternden Albträumen zu befreien, sondern du musst auch deine treue Machete schwingen, um Feinde auf der ganzen Welt niederzumetzeln, um neue Gebiete zu erreichen und zu erkunden, die uralte Geheimnisse beherbergen.

Town of Zoz wird später in diesem Jahr für PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheinen, und in diesem Sinne könnt ihr euch den Ankündigungstrailer und ein paar Bilder unten ansehen.