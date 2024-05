Werde der tödlichste Krieger in Die by the Blade

HQ

Wenn du auf der Suche nach einem Kampfspiel bist, das sich ein wenig von dem Action-Stil unterscheidet, den wir in Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat und all den anderen Arcade-Kämpfern auf dem Markt sehen, dann haben wir vielleicht das perfekte Spiel für dich.

Grindstone veröffentlicht heute offiziell sein Multiplayer-Kampfspiel Die by the Blade auf dem PC (über Steam und das Epic Games Store ), das es den Spielern ermöglicht, einen Vorgeschmack auf Action zu bekommen, die uns an die kultige TV-Serie Deadliest Warrior erinnert.

Die Idee des Spiels ist es, sich als Krieger nach eigenem Design zu verkleiden und dann gegen rivalisierende Spieler zu kämpfen, bei denen ein einziger Treffer ausreicht, um zu gewinnen und Ihren Gegner zu besiegen. Unnötig zu erwähnen, dass du dich konzentrieren und vorsichtig sein und jede Gelegenheit nutzen musst, die sich in diesem Kampftitel bietet.

Um die Sache interessant zu halten, bietet Die by the Blade eine Vielzahl japanischer Waffenoptionen, von denen jede bestimmt, wie du spielst, wobei ein Katana schnell und wendig und ein Nodachi langsamer ist, aber den Weg für mächtigere Schläge öffnet. Das Spiel spielt auch in einer Samuraipunk-Welt, die japanische Elemente mit Cyberpunk-Kultur kombiniert, was es Ihnen ermöglicht, auf ländlichen Feldern oder in neongetränkten Stadtstraßen zu kämpfen.

Da Die by the Blade heute auf dem PC erscheint, solltet ihr euch unbedingt den Launch-Trailer für das Spiel unten ansehen, sowie ein paar Bilder, die das actiongeladene Gameplay zeigen.