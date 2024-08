Werde der Held, den die Menschen brauchen, in Twirlbounds The Knightling

Das talentierte Team hinter dem Indie-Game Pine, der Entwickler Twirlbound, hat sein nächstes Projekt angekündigt. Dieses Spiel gilt als Action-Adventure, das in einem Fantasy-Reich spielt und Erkundungen, Quests, Kämpfe und Plattformspiele in einer halboffenen Welt bietet, heißt The Knightling und wird irgendwann im Jahr 2025 für PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheinen.

In The Knightling schlüpfen die Spieler in die Rolle des Knappen eines berühmten Ritters, der das Reich beschützt und beschützt hat, die Menschen dieses Fantasy-Reichs zu retten und zu verteidigen, nachdem ihr Mentor Sir Lionstone auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Mit dem magischen Schild des legendären Kriegers reisen die Spieler in The Knightling durch das Reich Clesseia, um verlorene Geheimnisse zu lüften, Monster und Banditen zu besiegen und die Grenzen und das volle Potenzial des mächtigen und mythischen Schildes zu entdecken.

The Knightling wird von Saber Interactive veröffentlicht und verspricht auch Fortschritts- und Upgrade-Elemente, Plattform- und Puzzle-Herausforderungen sowie verschiedene Fähigkeiten, die du mit dem magischen Schild meistern kannst, der zufällig auch deine einzige Waffe ist.

Während wir auf ein offizielles Veröffentlichungsdatum für The Knightling warten, können Sie sich den Enthüllungstrailer unten ansehen.