Werde 4X-Strategie-Experte in Yield! Fall of Rome (jetzt auf PC erhältlich)

Der Januar ist bekanntlich ein ruhiger Monat für neue Spielveröffentlichungen, aber zum Glück sind die Entwickler von BillionWorlds und der Publisher Daedalic Entertainment da, um die dunklen Wintertage zu erhellen. Fans von 4X-Strategie können jetzt ein brandneues Projekt entdecken, das auf dem PC erschienen ist. In diesem Spiel geht es darum, das nächste große Reich aus den Überresten des Römischen Reiches aufzubauen.

HQ

Yield! Fall of Rome ist ein Strategiespiel, das oft mit Civilization und Polytopia verglichen wird. In diesem Spiel übernehmen Sie die Rolle einer von vielen kriegerischen Stämmen und Nationen, die, nachdem sie das Römische Reich herausgefordert und besiegt haben, nun gegeneinander kämpfen, um das, was übrig bleibt, für sich zu beanspruchen. Als 4X-Strategiespiel können Sie mit den typischen Mechaniken von Entdeckung, Expansion, Ausbeutung und Vernichtung rechnen. Was jedoch Yield! Fall of Rome von anderen Spielen des Genres unterscheidet, ist, dass es so gestaltet wurde, dass unnötige Wartezeiten reduziert und eliminiert werden, um das Gameplay flüssig und schnell zu halten.

Neben dieser verfeinerten 4X-Struktur bietet Yield! Fall of Rome den Spielern eine Vielzahl einzigartiger Spielmöglichkeiten. Von kompakteren Einzelspieler-Kampagnen mit prozedural generierten Karten, die eine hohe Wiederspielbarkeit fördern, bis hin zu umfangreichen Mehrspieler-Optionen, bei denen Spieler mit Freunden zusammenarbeiten oder gegen sie in asynchronen Kämpfen antreten können - Sie sind nicht eingeschränkt, wie Sie dieses spannende Strategiespiel genießen möchten.

Obwohl viele das Genre der 4X-Strategie als schwierig empfinden, hat BillionWorlds in Yield! Fall of Rome besonderen Wert auf Zugänglichkeit gelegt. Das Gameplay ist so konzipiert, dass es intuitiv und ideal für Einsteiger ist, während es gleichzeitig die Tiefe und komplexen Systeme bietet, die erfahrene Spieler und Fans des Genres von einem 4X-Strategiespiel erwarten. Dies liegt auch an den acht spielbaren Fraktionen, von denen jede ihre eigene permanente Kampagne sowie die Möglichkeit hat, zufällig generierte Kampagnen zu erstellen. Jede Fraktion bietet einen einzigartigen Spielstil, eine eigene Strategie und eine individuelle Herausforderung. Ob Sie nun die Horden des furchterregenden Attila anführen, die Franken von Karl dem Großen spielen, die Briten unter Calgacus führen oder sogar die Perser unter Kavad steuern - es gibt viele verschiedene Optionen, die Ihre Herangehensweise an den Wiederaufbau der Zivilisation und das Definieren Ihres Schicksals verändern.

Wenn diese Vielzahl an Inhalten nicht genug für Sie ist, sollten Sie wissen, dass Yield! Fall of Rome eine saisonale Struktur bietet, bei der Spieler sich messen und ihren Namen auf globalen Ranglisten platzieren können, je nachdem, wie gut sie in neuen, zeitlich begrenzten Kampagnen abschneiden, die wöchentlich erscheinen. Ach, und haben wir die hochgradig anpassbaren benutzerdefinierten Spiele erwähnt, bei denen die Spieler ein Spiel nach ihren Vorstellungen gestalten können, sei es durch Anpassung der verbleibenden römischen Präsenz oder durch Verkleinerung der Karte auf eine hektischere und kleinere Größe. Die Wahl liegt ganz bei Ihnen.

Egal, wie Sie spielen möchten, ob als Einsteiger oder als langjähriger Fan von 4X-Strategie, Yield! Fall of Rome hat für jeden etwas zu bieten. Schauen Sie sich das Spiel also noch heute an, wenn es auf PC über Steam im Early Access verfügbar wird.