Wer wird der Hauptbösewicht in Marvel's Spider-Man 3 sein?

HINWEIS: Dieser Artikel enthält Story-Spoiler für das Ende, die Abspannszenen und die Geschichte von Marvel's Spider-Man 2. Du wurdest gewarnt.

Nun, wir überspringen mit diesem Artikel ein wenig, aber am Ende von Marvel's Spider-Man 2 scheint es, als würde Insomniac die Tür für einige weitere Spidey-Abenteuer offen lassen. Ob dies in Form eines weiteren Miles-Morales-Spiels oder eines Hauptteils der Serie geschieht, ist nicht bekannt, aber angesichts des Erfolgs, den Sony bisher mit diesen Spielen erzielt hat, wäre es ein großer Fehltritt, sie in Ruhe zu lassen.

Marvel's Spider-Man 2 lieferte eine große Menge an Bösewichten. Der Sandmann, die Eidechse, Kraven der Jäger und natürlich Venom. Die beiden letzteren sind die wichtigsten Bösewichte im Spiel, aber da Kraven von Venom buchstäblich in Stücke gebissen wird und der Symbiont selbst am Ende des Spiels scheinbar zerstört ist, gibt es viel Platz für eine neue große Bedrohung in New York. Die Frage ist nur: Wer wird der nächste große Bösewicht in Marvel's Spider-Man 3?

Unsere erste Option ist einer der kultigsten, wenn nicht sogar der kultigste Bösewicht, der noch nicht von den Spielen berührt wurde. Der Grüne Kobold. Wie wir in der Abspannszene von Marvel's Spider-Man 2 sehen, versucht Norman Osborne, Harrys Zustand mit etwas namens G-Serum zu heilen. In den Comics ist es Norman, der dieses Serum verwendet, das ihm Superkräfte verleiht, ihn aber auch in den wahnsinnigen Grünen Kobold verwandelt. Es sieht jedoch so aus, als würde Insomniac Harry auf diese Rolle vorbereiten. Es macht Sinn, aber es würde sich ein bisschen so anfühlen, als würden wir über altes Terrain gehen. Wenn Marvel's Spider-Man 3 Harry nur aufgrund eines ungetesteten Heilmittels wieder zum Bösewicht machen würde, würde es sich wiederholen. Wir hatten das bereits mit Venom, und obwohl es interessant wäre zu sehen, wie Peter darauf reagiert, dass sein bester Freund wieder aus den Fugen gerät, ist es schwer vorstellbar, dass er etwas anderes tun würde, als zu versuchen, Harry zu helfen, sich wieder zu reparieren.

Es besteht immer die Möglichkeit, dass das G-Serum sowieso an Norman geht, was Harry zumindest nicht wieder zum Bösewicht machen würde, aber auf jeden Fall sieht es so aus, als würden wir den Grünen Kobold in irgendeiner Form bekommen, was großartig ist, da es das erste Mal sein wird, dass wir den klassischen Bösewicht außerhalb von Comics und Animationsmaterial sehen, seit Willem Dafoe ihn gespielt hat. Es besteht auch die Möglichkeit, dass, wenn Harry derjenige ist, der mit dem G-Serum verrückt wird, wir es auch mit Hobgoblin und nicht mit dem Grünen Kobold zu tun haben, aber Insomniac waren in der Vergangenheit dafür bekannt, bestimmte Charakterherkünfte zu ändern, so dass es möglich ist, dass wir, egal wer das G-Serum bekommt, immer noch einen Grünen Goblin über den weniger bekannten Hobgoblin sehen werden.

Auf jeden Fall ist das erst einmal genug Goblin-Gerede. Wie wir in Marvel's Spider-Man und seiner Fortsetzung gesehen haben, hat Insomniac sehr gerne zwei Hauptbösewichte in seinen Geschichten. Mr. Negative und Doktor Oktopus. Kraven und Venom. Einer nimmt den größten Teil des Spiels ein, während der andere für einen Killer-dritten Akt einspringt. Das bedeutet also, dass, wenn Green Goblin nur einer der beiden ist, wir mindestens einen weiteren Platz zu füllen haben, zusammen mit einigen zusätzlichen Schurken, die wir einstreuen können.

Carnage ist der weitere ikonische Spider-Man-Bösewicht, der direkt am Ende der The Flame-Nebenmissionen in Marvel's Spider-Man 2 einen Teaser bekommt. Der Sektenführer, der als The Flame bekannt ist, macht sich mit einer Probe des Venom-Symbionten aus dem Staub und sagt geradeheraus, dass er ein Gemetzel anrichten wird, was ziemlich klar macht, wohin sich sein Charakter bewegt. Es gibt Theorien, dass wir eine Erweiterung mit Carnage bekommen könnten, was definitiv funktionieren könnte, aber es gibt auch die Möglichkeit für Insomniac, ihn und die Kultgeschichte, die sie aufgebaut haben, in einem anderen Spiel zu erkunden.

Es besteht auch eine sehr geringe Chance, dass Venom zurückkehrt. Wir würden es Insomniac nicht zumuten, einen von Spider-Mans beliebtesten Charakteren wiederzubeleben, vor allem, wenn Carnage später in den Fokus rückt. Entweder um dem Bösewicht zu helfen oder sich mit Spider-Man gegen ihn zu verbünden, die Fans würden Venom gerne wiedersehen, vor allem nach dem Eindruck, den er beim ersten Mal hinterlassen hat.

Abgesehen von diesen Optionen, mit so vielen Bösewichten, die von Kraven getötet oder in Marvel's Spider-Man 2 reformiert werden, gehen uns die Optionen ein wenig aus. Es besteht die Möglichkeit, dass Doc Ock zurückkehrt, was Peter wahrscheinlich ein Trauma bescheren würde, wie es Mr. Negative mit Miles im zweiten Spiel getan hat, aber ansonsten gibt es nicht viele Optionen. Black Cat war schon immer eher ein Antiheld als ein ausgesprochener Bösewicht. Wir könnten sehen, wie Taskmaster zurückkehrt, aber es müsste noch viel Arbeit geleistet werden, um ihn als Kraven oder Venom zu einer ernsthaften Bedrohung zu machen. Morbius ist ein klassischer Spider-Man-Bösewicht, der aus dem Nichts kommen könnte, aber nach dem grauenhaften Jared Leto-Film könnte selbst Insomniac nicht einmal in der Lage sein, uns für diesen Film zu begeistern.

Was glaubst du, wer der Hauptbösewicht von Marvel's Spider-Man 3 sein wird?