Wer waren die großen Gewinner bei den diesjährigen Golden Globes?

Die Award-Saison scheint offiziell begonnen zu haben, mit den Golden Globes, die die zahlreichen Shows einläuten, die die Film- und TV-Erfolge des letzten Jahres feiern werden. Es gab ein paar herausragende Siege und einige sehr gesunde Reden gestern Abend, also lassen Sie uns ohne weitere Umschweife einen Blick auf die großen Gewinner werfen.

The Banshees of Inisherin, The Fabelmans und Everything Everywhere All at Once sind unsere Top-Gewinner im Film. Die Banshees of Inisherin erhielten den Preis für den besten Film in der Kategorie Musical oder Komödie, Colin Farrell den Preis für den besten Schauspieler und Martin McDonagh einen Preis für das beste Drehbuch.

Steven Spielberg schnappte sich den Preis für die beste Regie für The Fabelmans und gewann den Preis für den besten Film in der Kategorie Drama. Für Everything Everywhere All at Once wurde das Hauptdarstellerpaar Michelle Yeoh und Ke Huy Quan gefeiert, die beide ihre ersten Golden Globe-Gewinne holten.

Black Panther: Wakanda Forever schrieb Geschichte mit Angela Bassets Auszeichnung als beste Nebendarstellerin, da sie die erste Schauspielerin ist, die einen wichtigen Preis für einen Marvel-Film erhält. Außerdem wurde mehr Geschichte geschrieben, als Naatu Naatu vom Tollywood-Hit RRR den Preis für den besten Originalsong mit nach Hause nahm, was einen ersten Sieg in der Kategorie für einen indischen Film darstellt.

Den Preis für den besten Schauspieler für ein Musical oder eine Komödie gewann Elvis-Star Austin Butler, der bei jedem öffentlichen Auftritt mehr von der Rolle des Superstars übernommen zu haben scheint. Beste Schauspielerin in einem Drama wurde Cate Blanchett in Tár verliehen und ergänzte damit die umfangreiche Liste der Auszeichnungen des Schauspielers. Guillermo del Toros Pinocchio gewann wie vorhergesagt den Preis für den besten animierten Spielfilm, was dazu führte, dass der gefeierte Regisseur das Medium Animation in seiner Dankesrede lobte.

Auf der TV-Seite gab es einige große Überraschungen, sowohl bei den Gewinnern als auch bei denen, die die Auszeichnungen komplett verpasst haben. House of the Dragon gewann die beste Drama-Serie, obwohl viele voraussagten, dass Shows wie The Crown und Severance stattdessen den Sieg bekommen würden.

Abbott Elementary holte gestern Abend drei Siege, was Quinta Brunson und Tyler James Williams ihre ersten Golden Globes für die beste Schauspielerin bzw. den besten Nebendarsteller in einer Comedy- oder Musical-Serie einbrachte. Außerdem gewann die Serie als beste Fernsehserie in der Kategorie Musical oder Comedy.

Der zweitgrößte Gewinner war The White Lotus, der Jennifer Coolidge eine Auszeichnung einbrachte und zu einer hervorragenden Dankesrede führte. Der Weiße Lotus wurde auch als Best Limited oder Anthology Series ausgezeichnet.

Natürlich kann nicht jeder bei diesen Shows ein Gewinner sein, und einige Serien und Filme gingen völlig leer aus, darunter einige, die ausgewählt wurden, um zu gewinnen. Better Call Saul, Wednesday und Only Murders in the Building blieben alle ohne Sieg, was wahrscheinlich einige eingefleischte Fans verärgern wird, besonders wenn es um die ersten beiden Shows geht.

Auf der Filmseite konnten Top Gun: Maverick und Avatar: The Way of Water nichts gewinnen, obwohl es mit ihren Kassenzahlen nicht die bitterste Niederlage ist. Es gab natürlich noch andere Auszeichnungen, die ich gestern Abend bei den Golden Globes noch nicht erwähnt habe, und Sie können sich alle Kategorien und Gewinner unten ansehen: