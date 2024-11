Wer sind die vier Halbfinalisten für die letzte ATP Tour des Jahres und wer ist der Favorit?

HQ

Alle Halbfinalisten der ATP Finals im Einzel stehen fest und bereiten sich auf die Spiele vor, die am heutigen Samstag beginnen. Die acht besten Tennisspieler der Welt nehmen derzeit an diesem Turnier teil, der letzten ATP-Tour der Saison.

Alex de Minaur, Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz und Andréi Rubliov sind ausgeschieden, vier sind noch übrig.

Alexander Zverev spielt gegen Taylor Fritz um 14:30 Uhr MEZ (Mitteleuropäische Zeit, 13:30 Uhr britischer Zeit). Jannik Sinner spielt dann um 20.30 Uhr gegen Casper Ruud.

Wer sind die Favoriten und wann findet das Finale statt?

Der italienische Tennisspieler Jannik Sinner, derzeit mit großem Vorsprung die Nummer 1 der Welt, ist der Favorit auf den Pokal vor heimischem Publikum und hat ohne Satzverlust das Halbfinale erreicht.

Wenn er die ATP Finals gewinnt, würde er dies zu seinen anderen sieben Titeln in dieser Saison hinzufügen, darunter zwei Grand Slams (Australian und US Open). Er müsste zunächst den Norweger Ruud besiegen, der in den beiden vorherigen Head2Head-Begegnungen keinen Satz gegen den Italiener abgegeben hat.

Der deutsche Tennisspieler "Shasha" Zverev hat ebenfalls alle drei vorherigen Spiele in Turin gewonnen und kürzlich das Paris Masters gewonnen, wobei er in der ATP-Rangliste den zweiten Platz hinter Alcaraz belegt.

Die Chancen stehen gut, dass es am Sonntag zu einem Finale zwischen Sinner und Zverev kommt, bei dem Sinner den Titel holen wird, nachdem er ihn letztes Jahr an Novak Djokovic verloren hatte (der sich verletzungsbedingt zurückzog), aber in Turin kann alles passieren...