Wer sind die 14 geheimen Charaktere in Mario Tennis Fever ?

Während der Nintendo Direct-Präsentation im September angekündigt und im Rahmen der letztjährigen Super Mario Bros. 40th Anniversary-Nominierungen wurde Mario Tennis Fever für die Nintendo Switch 2 vorgestellt, mit einem brandneuen Abenteuermodus, ein paar zusätzlichen Tennis-Moves und vor allem den bahnbrechenden Fever Rackets, die Spieler mit bis zu 38 (!) spielbaren Charakteren kombinieren können.

Und genau diese Tatsache hat Nintendo diese Woche genutzt, um allen das Gedächtnis aufzufrischen, dass dieses Spiel in etwa einem Monat, am 12. Februar, erscheinen wird. Nun, obwohl es keine neuen Details an sich gibt und diese sicherlich um die Ecke stehen (zusammen mit Vorschauen, hoffen wir!), spekulieren die Fans bereits, wer die Charaktere sein werden, die das am meisten besetzte Roster je in Camelots Serie komplettieren.

Unten sehen Sie die 24 Charaktere, die im Originaltrailer bestätigt wurden (ebenfalls unten). Aber wer sind die 14 fehlenden Charaktere? Eine fundierte Vermutung würde übliche Verdächtige wie Mario Tennis Aces' Dry Bones und Dry Bowser einschließen, während andere, wildere Wetten sich um Donkey Kong Bananza und seine geliebte junge Pauline oder *den-zurückkehrenden* Bösewicht drehen würden, neben dem obligatorischen Diddy Kong. Allerdings scheint dieses Spiel eine starke Super Mario Bros. Wonder-Note zu haben, sodass wir abgesehen von der sprechenden Blume, die die Turniermatches erzählt, und dem unvermeidlichen Bowser Jr. durchaus sehen könnten, wie einige seiner Charaktere und Schurken den Auswahlbildschirm komplettieren. Wen möchtest du sehen/erwartest du zu sehen?



Baby Luigi

Baby Mario

Baby Peach

Baby Waluigi

Baby Wario

Birdo

Patzer

Buh

Bowser

Chain Chomp

Daisy

Donkey Kong

Luigi

Luma

Mario

Pauline

Peach

Petey Piranha

Rosalina

Schüchterner Typ

Spitze

Toadette

Waluigi

Yoshi



Update: Kurz nach der Veröffentlichung dieses Beitrags veröffentlichte Nintendo den Übersichtstrailer zu Mario Tennis Fever (den Sie unten ansehen können) und bestätigte direkt die 14 fehlenden Charaktere, nämlich ohne die jugendliche Pauline:



Boom Boom

Bowser Jr

Diddy Kong

Trockene Knochen

Dry Bowser

Goomba

Kamek

Koopa Troopa

Koopa-Fallschirmjäger

Nabbit

Piranha-Anlage

Kröte

Wario

Wiggler

